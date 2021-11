Mercato Inter, Jovic rompe con il Real Marid: la posizione dei nerazzurri

Mercato Inter: Luka Jovic rompe definitivamente con il Real Madrid.

L'attaccante serbo, infatti, sarebbe rimasto molto deluso non soltanto del minutaggio avuto fino a questo momento, ma soprattutto per il trattamento avuto da parte del tecnico dei blancos, Carlo Ancelotti che, nel corso della partita del Real Madrid contro l'Elche, lo ha fatto scaldare per tutto il secondo tempo per poi decidere di fare entrare Mariano Diaz. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto sì che il giocatore abbia detto ai propri agenti di iniziare a cercargli una sistemazione che possa consentirgli di avere più minuti ed una centralità differente all'interno del progetto tecnico.

Ecco che, proprio all'interno di questa situazione, secondo quanto riportato da parte del quotidiano spagnolo AS, potrebbe inserirsi l'Inter, con Beppe Marotta che potrebbe portare avanti la trattativa, soprattutto nel caso in cui ci sia la partenza di Alexis Sanchez, cercato da Barcellona ed Atletico Madrid - leggi qui le ultime su questi interessamenti. Ma sull'attaccante serbo non ci sono solo i nerazzurri, ma c'è anche la forte concorrenza dell'Arsenal e dell'Eintracht Francoforte, anche se quest'ultima soluzione è quella più complessa visto che il giocatore preferirebbe una squadra di prima fascia per trovare continuità.

Vedremo se ci sarà la trattativa o se l'interesse rimarrà tale. Intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno anche altri giocatori nel reparto offensivo che tengono sott'occhio proprio per il mercato di gennaio. Ecco che, uno di quelli cerchiati in rosso dalla dirigenza nerazzurra è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, per cui i buoni uffici con Giovanni Carnevali potrebbero portare ad una felice conclusione della trattativa - a tal proposito, leggi qui le ultime novità sul giovane attaccante appena convocato da parte del ct della Nazionale, Roberto Mancini.