Mercato Inter, Joao Mario verso il ritorno allo Sporting: l’agente in sede

Nelle ultime ore di mercato i nerazzurri cercheranno di piazzare Joao Mario. Il portoghese è fuori dal progetto di Antonio Conte e non ha neanche svolto il ritiro pre stagionale con il resto della squadra. Sulle sue tracce ci sarebbe il Torino e soprattutto lo Sporting Lisbona.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore sarebbe vicinissimo ad un ritorno allo Sporting Lisbona, club con il quale è cresciuto ed esploso. I lusitani avrebbero avanzato una proposta nella notte e la volontà del centrocampista sarebbe quella di tornare in patria.

Le due società starebbero discutendo sulla formula, molto probabile che i nerazzurri lo lasciano andare via nuovamente in prestito in modo da risparmiare sul suo pesante ingaggio. Lo scoglio principale sarebbe proprio lo stipendio percepito attualmente. Il procuratore Federico Pastorello ha incontrato la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Librazione per cercare di trovare l’intesa definitiva e sbloccare gli ultimi dettagli del trasferimento del classe ‘93 allo Sporting Lisbona.