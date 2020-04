Mercato Inter, Joao Mario pedina di scambio per arrivare al terzino

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il futuro di Joao Mario potrebbe essere nuovamente allo Sporting Lisbona. Il lusitano non dovrebbe essere riscattato dal Lokomotiv Mosca e tornerà in nerazzurro al termine della stagione per essere ceduto a titolo definitivo.Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui l’Olimpique Marsiglia, il Betis e lo Sporting Lisbona.

Come rivelato da A Bola, il club lusitano avrebbe in mente una strategia per convincere Joao Mario a ritornare a giocare in patria. Lo Sporting avrebbe intenzione di ingaggiare a parametro zero Wilson Eduardo, fratello del centrocampista, in scadenza di contratto con il Braga. Prima di avviare la trattativa con l’entourage del giocatore bisognerà trovare l’accordo con l’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe incassare dalla cessione del centrocampista almeno 15 milioni, oppure potrebbe usarlo come pedina di scambio per arrivare a Marcos Acuna, terzino sinistro argentino dello Sporting già sondato dai nerazzurri lo scorso gennaio.