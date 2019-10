Mercato Inter - Javier Zanetti spegne le voci su due obiettivi

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, dice la sua su alcuni obiettivi dell'Inter attualmente in luce nel calcio sudamericano. Ecco quanto dichiarato a Radio Rivadavia: "Exequiel Palacios e Martinez Quarta? Non c'è stato un interesse per loro in estate. Sono da giocatori da seguire, ma nulla di concreto".



In seguito parentesi su Lautaro: "Lautaro? E' molto bravo. Stiamo parlando di un giocatore che ha 22 anni, ha ancora molti margini di crescita. Siamo molto contenti che faccia parte dell'Inter".



Su River-Boca: "River-Boca? È la partita che tutti aspettano, penso che non sarà facile per nessuno. Chiunque giocherà con la necessaria tranquillità è quello che avrà maggiori vantaggio".