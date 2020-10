Mercato Inter, ipotesi scambio con l’Atletico Madrid

Secondo quanto risulta a Calciomercatonews.com, la dirigenza dell’Inter starebbe pensando di imbastire un possibile scambio con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Infatti, i nerazzurri, avrebbero intenzione di rinforzare la difesa, orfana, dopo la partenza in direzione Cagliari di questa estate, proprio di un ex colchonero, cioè Diego Godin. Per questo tra i desiderata di Antonio Conte per gennaio ci sarebbe quello di Stevan Savic, che ha già esperienza nel nostro campionato.

Per poter raggiungere il difensore serbo, l’Inter avrebbe messo sul piatto il cartellino di Marcelo Brozovic, centrocampista croato che non sembra più essere centrale all’interno del progetto interista. Staremo a vedere se queste schermaglie sfoceranno, più avanti, in una vera e propria trattativa.