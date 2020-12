Mercato Inter, ipotesi di scambio clamorosa con l'Atletico

Tra Inter ed Atletico Madrid potrebbe paventarsi un clamoroso scambio in vista del mercato estivo. Secondo quanto riporta il portale calciomercatoweb.it, infatti, a giugno i nerazzurri e gli spagnoli potrebbero imbastire una trattativa che vedrebbe coinvolti Lautaro Martinez e Joao Felix.

Alla base di questa suggestione, ci sarebbero le difficoltà di addivenire ad un rinnovo di contratto per il Toro, e le reazioni ai cambi da parte del talento portoghese. Nell'ultima partita di campionato contro il Real Madrid, Joao Felix, è stato tolto dal cambio da parte del Cholo, dopo solo un'ora di gioco, cosa che era già capitata anche la passata stagione contro il Maiorca. Tutte queste situazioni, starebbero spingendo le due società a fare delle situazioni.

La valutazione che le due società farebbero per quanto riguarda i due cartellini sono di 100 milioni per il portoghese e di 90 per l'argentino. Non solo, ma se questo scambio andasse in porto, chi verrebbe tirata fuori dalla corsa a Joao Felix, sarebbe la Juventus molto interessata al trequartista. Al momento si tratterebbe di sole ipotesi, ma chissà se a giugno non si possa concretizzare in qualcosa di più serio.