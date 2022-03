Mercato Inter, ipotesi di scambio: Agoumè la carta per un nuovo colpo

Mercato Inter: nuovo scambio in vista?

L'Inter ha bisogno di nuovi innesti. Le difficoltà incontrate dalla squadra di Simone Inzaghi in questo 2022 sono evidenti. Molto spesso, senza Brozovic, i Campioni d'Italia hanno fatto fatica a imporre il loro gioco e soprattutto a rendersi pericolosi, perdendo anche quella sicurezza e forza che li ha contraddistinti nel 2021. Come dimostrato dai risultati ottenuti nei match senza il croato in cabina di regia, l'Inter ha bisogno di nuovi innesti a centrocampo. Il ruolo del regista al momento è ricoperto solo da Brozovic, senza alcuna alternativa tecnica in rosa. Le prove fallimentari dei vari giocatori che hanno provato a sostituire il croato hanno portato Marotta ad una soluzione: urge un nuovo mediano.

Tra i tanti nomi spuntati nelle ultime ore (come Kamara del Marsiglia), c'è quello del giovane centrocampista dell'Empoli: Kristjan Asllani. Il ragazzo di Andreazzoli sta disputando un'ottima stagione in Serie A ed ha attirato su di sè l'attenzione dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta e Ausilio starebbero pensando a Asllani come nuovo rinforzo per la prossima stagione. Nella trattativa potrebbe rientrare Agoumè, giovane centrocampista interista attualmente in prestito al Brest in Ligue 1, squadra in cui milita anche Satriano. Insomma, la società vuole regalare un colpo in mediana a Somone Inzaghi e i nomi sul taccuino dell'Inter iniziano a diventare tanti.

Nel frattempo la squadra è concentrata su quella che è la prossima sfida di campionato: il big match contro la Juventus. In merito, arrivano novità importanti dall'infermeria dei nerazzurri, come riportato in precedenza.