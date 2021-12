Mercato Inter: ipotesi di scambio a sorpresa tra Sanchez e Luuk de Jong

Secondo quanto rimbalzato dal quotidiano spagnolo Sport, Inter e Barcellona starebbero lavorando sotto traccia ad uno scambio tra i due attaccanti in vista della sessione invernale di mercato. Addirittura, sempre in base a quanto riportato da Sport, la trattativa sarebbe in fase di definizione e a breve potrebbero anche esserci gli annunci ufficiali delle due società.

Luuk de Jong è arrivato questa estate a Barcellona, in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, per sostituire Antoine Griezmann, ma nè con Ronald Koeman in panchina, nè con Xavi sta riuscendo a trovare il minutaggio che si aspettava. Alexis Sanchez, invece, non ha mai nascosto la sua sofferenza per quanto concerne il poco spazio avuto con Simone Inzaghi e la sua intenzione sarebbe quella di cambiare aria.

Ecco che questa ipotesi, approfittando di queste due situazioni, sarebbe stata messa in piedi dalle due società e permetterebbe di soddisfare due esigenze: per l'Inter, che riuscirebbe a trovare un alternativa ad Edin Dzeko nel ruolo di prima punta e per il Barcellona che avrebbe un centravanti di manovra come il Niño Maravilla che tanto piace a Xavi.

Vedremo se questa trattativa sarà reale e così vicina alla conclusione, di sicuro la dirigenza nerazzurra, in vista di gennaio, è pronta a dare ad Inzaghi i rinforzi richiesti e anche le parole sibilline di Marotta della serata di ieri portano in questa direzione. Con un budget molto limitato, sarà importante fare le scelte giuste e permettere alla squadra di restare competitiva per arrivare allo scudetto e quanto più lontano possibile in Champions League.