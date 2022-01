Mercato Inter, Inzaghi preme per il rinnovo del contratto di Perisic

Mercato Inter, Simone Inzaghi vuole la permanenza di Ivan Perisic.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società nerazzurra è alle prese con alcuni rinnovi di contratto e tra quelli più urgenti c'è anche quello di Ivan Perisic, esterno sinistro croato che in questa stagione sta migliorando addirittura le prestazioni della scorsa stagione. Proprio per questo Simone Inzaghi non vorrebbe rinunciare a lui anche nella prossima stagione e starebbe spingendo con i dirigenti di viale della Liberazione affinchè si arrivi ad un accordo che possa sancire ulteriormente la sua permanenza in nerazzurro.

Nelle scorse settimane, l'amministratore delegato, Beppe Marotta, aveva parlato che se la volontà del giocatore sarebbe stata quello di voler rimanere all'Inter, una soluzione si sarebbe trovata senza problemi. Al momento, però, i segnali non sono così positivi soprattutto perchè Perisic ha fatto delle richieste molto elevate sia per quanto riguarda la nuova durata contrattuale - vorrebbe un triennale -, sia per quanto riguarda il nuovo stipendio - il croato avrebbe chiesto una cifra che oscilla tra i 5,5 milioni di euro e i 6 milioni di euro l'anno.

Insomma, al momento le due strade rischiano di non incrociarsi. Ma bisognerà attendere ancora perchè se il giocatore non riuscirà a trovare una sistemazione che possa garantirgli quanto richiesto, ecco che allora entrerebbe in gioco nuovamente l'Inter e lui stesso potrebbe convincersi di accettare un ingaggio a cifre inferiori rispetto a quelle percepite fino ad oggi - al momento Perisic guadagna 5 milioni netti a stagione. La dirigenza attende, Inzaghi spinge e Perisic si guarda intorno: per avere dei responsi definitivi, bisognerà attendere ancora qualche settimana.