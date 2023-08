Mercato Inter, Inzaghi pensa all’ex nerazzurro: novità sul possibile ritorno

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/08/2023

Mercato Inter all’opera. Nella serata odierna, l’Inter si prepara ad affrontare il Monza nel primo match di campionato, ospitato nello storico scenario di San Siro. Questa sfida rappresenta non soltanto l’inizio di una nuova stagione calcistica, ma anche un banco di prova cruciale per valutare la completezza e la coesione della rosa nerazzurra, dopo un’estate di cambiamenti e sfide.

Nel corso del mercato estivo, i dirigenti Marotta e Ausilio sono stati impegnati nella ricerca di rinforzi, in particolare nel reparto difensivo. Tuttavia, l’interesse per il difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, sembra essere svanito nelle ultime ore. Questo ha lasciato un vuoto nel reparto arretrato, che necessita ancora di una solida presenza.

Mercato Inter, novità su Alexis Sanchez

Ma è nell’attacco che l’Inter sembra risentire maggiormente delle perdite dell’ultimo anno. Con le partenze di Dzeko e la telenovela Lukaku, l’acquisizione di Thuram e il ritorno di Arnautovic non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato da questi giocatori di spicco. I tifosi sono stati aspettando con trepidazione l’arrivo di un nome di grande impatto che possa catalizzare l’entusiasmo, ma finora la campagna acquisti non è stata all’altezza delle aspettative. Un nome che sembra emergere come possibile rinforzo è Alexis Sanchez. Dopo un anno da protagonista al Marsiglia, il cileno potrebbe far ritorno a Milano.

Tuttavia, la trattativa è ostacolata dalla necessità di cedere Joaquín Correa, attualmente in rosa, prima di sbloccare l’arrivo di Sanchez. Correa, però, sembra preferire rimanere sotto la guida di Simone Inzaghi. In attesa di risolvere queste questioni, l’Inter si trova di fronte a una sfida di rilievo contro il Monza, squadra che è emersa come rivelazione della scorsa stagione. L’incontro sarà un’opportunità per la squadra di dimostrare la propria forza e coesione in campo e per i nuovi arrivi di lasciare il segno. Tutto questo mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative di mercato e sul futuro della rosa nerazzurra.