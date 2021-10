Mercato Inter: Inzaghi chiede 2 giocatori per gennaio

Mercato Inter: Simone Inzaghi chiede due giocatori già per gennaio. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sarebbe già al lavoro per i due (possibili) innesti.

È quanto emerso nelle ultime ore da diversi giornali e siti internet specializzati. La prima richiesta di Inzaghi riguarda l'attacco. Motivo? La questione Alexis Sanchez non è ancora risolta ma, come raccontato in esclusiva da InterDipendenza già lo scorso 7 ottobre, sembra che la strada tracciata sia quella della rescissione del contratto già a gennaio 2022: qui potete trovate il nostro approfondimento. Liberandosi del 'pesante' ingaggio del cileno, l'Inter avrebbe dunque spazio di manovra sul mercato invernale. "Per il ruolo di attaccante - scrive il sito Cittàceleste - si va da Aguero a Scamacca". Attenzione, però. Come confermato da una fonte vicina al club nerazzurro, InterDipendenza vi sta raccontando (ormai da due settimane) che è possibile l'ipotesi di Andrea Belotti: il capitano del Torino è infatti in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a prolungare la sua esperienza con i granata. Qui potete trovare la nostra esclusiva del 7 ottobre.

E per la difesa? Si continua a parlare di Armando Izzo del Torino. E per il centrocampo? Dal 27 settembre, ormai, InterDipendenza vi sta spiegando che la richiesta di Simone Inzaghi è quella di avere Gonzalo Villar della Roma. Il giocatore infatti non rientra nelle prime scelte di José Mourinho e potrebbe arrivare in prestito e rappresenterebbe un'alternativa sia a Marcelo Brozovic sia ad Hakan Calhanoglu. Insomma: il profilo 'giusto' per poter 'allargare' le scelte del tecnico nella linea media del campo. Qui potete trovare il nostro approfondimento sul centrocampista della giallorosso.