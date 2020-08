Mercato Inter, intreccio con Verona e Genoa: Kumbulla, Pinamonti e altro

L'Inter è davanti a tutti nella corsa a Kumbulla. Il difensore centrale del Verona ha scelto i nerazzurri da tempo, come vi abbiamo raccontato in esclusiva il 9 giugno. L'Inter ha fatto un'offerta importante al Verona e ora, potrebbe modificarla.

Secondo quanto riportato da Futbolmarket.eu, sito di calciomercato prevalentemente dedicato al Genoa, fondato due anni fa da Adriano Caorsi, esperto di calciomercato internazionale, potrebbe esserci un intreccio di mercato. Inter, Verona e Genoa i club interessati.

L'Inter vuole Kumbulla per rinforzare il reparto difensivo. Che cosa potrebbe accadere? I nerazzurri potrebbero riprendere Pinamonti dal Genoa e inserirlo nella trattativa per portare a Milano Kumbulla, oltre ad un conguaglio economico e il rinnovo dei prestiti di Salcedo e Dimarco. Un'offerta quasi irrinunciabile per il Verona.

Il Verona potrebbe prendere dal Genoa il difensore Gunter per sostituire Kumbulla. Una situazione di mercato in via di definizione con una certezza: l'Inter vuole Kumbulla.