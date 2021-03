Mercato Inter, interesse per un centrocampista dello Slavia Praga

Secondo quanto riporta sul suo sito Sport Mediaset, l'Inter starebbe pensando a rinforzare il suo centrocampo per la prossima stagione, cercando di ringiovanire la rosa e di abbassare il monte ingaggi.

Per questo, l'emittente, parla di un interessamento per il centrocampista ceco, classe 1996, dello Slavia Praga, Lukas Provod. A quanto pare la dirigenza nerazzurra avrebbe seguito le ultime partite del giocatore e ne sarebbe rimasta colpita.

Per sapere se questo interessamento sfocerà in una trattativa reale, bisognerà attendere l'estate, periodi in cui si tireranno le somme.