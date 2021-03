Mercato Inter, interessa un attaccante del Lecce. Ma c'è concorrenza

Il mercato dell'Inter potrebbe prevedere un forte ringiovanimento della rosa per la prossima stagione, anche per calare il pesante monte ingaggi. Proprio per questa, la dirigenza nerazzurra, non vuole farsi sfuggire i migliori talenti ed un nome interessante, in tal senso, potrebbe venire dalla Serie B.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in Viale della Liberazione, sarebbero molto interessati all'attaccante del Lecce, Pablo Rodriguez, cresciuto nel vivaio del Real Madrid.

Il calciatore interesserebbe anche alla Sampdoria ed ha lo stesso agente che portò Mauro Icardi all'Inter, ovvero Alban Moreno. L'attaccante spagnolo ha firmato questa stagione 5 gol in 11 presenze, con una media gol pazzesca: un gol ogni 94 minuti.