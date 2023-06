(Mercato Inter) Inter, tra Brazovic e Frattesi tutto ruota intorno a …Kessie

di Redazione, pubblicato il: 28/06/2023

(Mercato Inter) L’ok di Brozovic alla proposta degli arabi si allontana sempre di più con il passare delle ore. Servono parecchi soldi in più dei 20 milioni proposti dall’Al Nassr per convincere il croato a lasciare il calcio europeo e lui non ne ha nessuna voglia, lui aspetta la chiamata da Barcellona. La sua posizione mette in difficoltà l’Inter che contava su una cessione rapida per avere il tesoretto da reinvestire subito su Frattesi mentre le finanza dei catalani non sono così floride da assicurare al club nerazzurro gli stessi 23/25 milioni che sarebbero arrivati dall’oriente.

Lo stallo è forte ma una possibilità di sblocco c’è. Ne parla la Gazzetta dello Sport, individuando in Franck Kessie la possibile chiave di volta.

“L’ex Milan è entrato nel mirino della Saudi Pro League che pensa anche al centrocampista legato al Barcellona fino al 2026. Franck guadagna 6,5 milioni netti più bonus: parecchi soldi, ma dall’Arabia per lui è in arrivo una proposta economica molto superiore. Con tanto di assegno pure per il Barça, titolare del suo cartellino… Se Laporta venderà Kessie in Arabia avrà i soldi per presentare l’offerta all’Inter per Brozovic che continua ad essere una priorità per Xavi”.