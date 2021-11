Mercato Inter, Insigne non è più una semplice suggestione

Il mercato dell'Inter inizia ad entrare nel vivo.

L'AD nerazzurro Giuseppe Marotta è al lavoro per costruire una rosa sempre competitiva senza eccedere nei costi. E' così dunque che torna in scena il mercato degli svincolati e dei giocatori che si accingono ad andare in scadenza di contratto e quindi con valutazioni di mercato low cost. Uno dei nomi che piacciono per la retroguardia è quello di Luiz Felipe della Lazio. Come anticipato in questo articolo, Simone Inzaghi conosce bene il brasiliano e la scadenza fissata giugno 2022 con il club biancoceleste è un fattore che stuzzica non poco.

Poi ovviamente abbiamo il nome di Lorenzo Insigne, uomo simbolo del Napoli che però sembra essere giorno dopo giorno sempre più lontano dalla propria città d'origine. I rapporti con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sono ormai ai minimi storici, e dunque pensare che si possa trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno appare quasi utopistico. Secondo Enzo Bucchioni, giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb, per il n°24 partenopeo l'Inter ha già mosso qualche passo tenendo conto che Insigne ha offerte anche dall'estero.

Quella della Major League Soccer americana al momento è quella che sotto il profilo economico sarebbe la più conveniente per il ragazzo, ma considerando che Insigne ha ancora la carta d'identità a proprio favore (è un classe 1991), pensare di andare a giocare un calcio meno competitivo rispetto a quello europeo appare prematuro. Questo modo di pensare di Insigne dunque, va a favore delle pretendenti europee dove, appunto, vi è anche l'Inter.