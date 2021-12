Mercato Inter, Insigne ha scelto il suo futuro: accordo a un passo

Mercato Inter, arrivano importanti aggiornamenti da Gianluca Di Marzio sul futuro di Lorenzo Insigne, accostato più volte ai nerazzurri negli ultimi mesi.

Il numero 24 azzurro , in scadenza di contratto a fine stagione, sembrerebbe destinato a lasciare dopo 10 anni il Napoli e anche la Serie A. Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe intenzionato ad accettare le richieste economiche dell’attaccante e non è mai andato oltre ai 3,5 milioni di euro a stagione. A questo punto il suo addio ai partenopei è inevitabile.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il futuro del talento di Frattamaggiore potrebbe essere al Toronto, club di Mls in cui ha militato qualche anno fa Sebastian Giovinco. Le parti sarebbero in continuo contatto da diverso tempo e presto potrebbe arrivare l’accordo definitivo. Il club canadese avrebbe messo sul piatto un quinquennale da ben 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati, più del triplo di quanto guadagna attualmente. Insigne non ha ancora accettato l’offerta, ma secondo quanto riferito da Di Marzio sembrerebbe fortemente tentato e dovrebbe presto accettarla. Un’offerta praticamente irrinunciabile, che potrebbe costargli in futuro anche la nazionale, dato che il campionato statunitense non è di certo sugli stessi livelli di quelli europei.