Mercato Inter - Insidia per i nerazzurri, spunta un top club per l'obiettivo

Secondo quanto riferito da "Fichajes.net" Federico Chiesa sarebbe finito in orbita Real Madrid, con la Fiorentina che registra un altro interesse.



Il giocatore è seguito anche da Marotta e Ausilio ma stando alle indiscrezioni del noto portale di trasferimenti iberico i blancos sembrerebbero intenzionati a fare sul serio.



Concorrenza in vista per i nerazzurri, che starebbero valutando l'affare in vista della prossima stagione. Da registrare anche il pressing della Juventus per il pezzo pregiato dei gigliati.