Mercato Inter, inserimento per Scamacca: ecco l’offerta dei nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/07/2023

Mercato Inter, i nerazzurri preparano l’offerta per Scamacca. Il tormentone dell’estate nerazzurra è quello dell’attaccante. Infatti, dopo quanto accaduto con la vicenda che ha coinvolto Romelu Lukaku, in casa Inter si sta cercando il profilo migliore per prendere il posto del centravanti belga. In queste settimane, sono stati fatti tanti nomi di attaccanti con caratteristiche e costi differenti.

Da Morata a Taremi, fino a Balogun e Beto, ci sono dei profili che piacciono parecchio alla società nerazzurra. Nelle ultime ore, intanto, un altro attaccante si è aggiunto a questa lista. Si tratta di Gianluca Scamacca del West Ham. L’attaccante vorrebbe lasciare l’Inghilterra e da tempo è in trattativa con la Roma. I giallorossi, però, non possono acquistarlo a titolo definitivo e dunque la trattative sembra essere in stand-by.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, in questo momento, l’Inter, potrebbe accontentare le richieste economiche della società inglese. Infatti, con le cessioni di Onana e Colidio, in viale della Liberazione avrebbero i soldi freschi da poter investire. Stando all’emittente, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro per portare a Milano il giocatore.

Bisognerà vedere se sarà la cifra giusta. Intanto, in casa nerazzurra, si continua a riflettere. Scamacca potrebbe essere davvero il nome buono per il reparto offensivo di Inzaghi.