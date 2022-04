Mercato Inter, inserimento Milan per Scamacca? Romano dice tutto

Mercato Inter, i nerazzurri insistono per Scamacca, ma ad una condizione.

L'attaccante di proprietà del Sassuolo, in questa stagione, sta dimostrando tutto il suo valore in campo sia in termini di gol fatti che in termini di prestazioni positive, cosa che ha fatto sì che tantissime squadre, soprattutto di Serie A, abbiano messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione. Tra queste squadre, anche l'Inter si è interessata molto al ragazzo e da tempo sono in corso dei dialoghi con la società neroverde nella persona di Giovanni Carnevali.

Nelle ultime settimane, però, vari quotidiani hanno avanzato anche l'ipotesi di un inserimento importante nella trattativa da parte del Milan che è alla ricerca di una punta per l'anno prossimo e proprio per questo, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, dal suo 'Th Here We Go Podcast', ha fatto chiarezza. Infatti, secondo Romano, il giocatore è molto vicino ai nerazzurri e con i rossoneri, al momento, non c'è nulla. Per l'Inter, prima di poter affondare il colpo definitivo, si attendere la cessione di Andrea Pinamonti che potrebbe portare soldi freschi.

Vedremo se davvero, in questa estate, Gianluca Scamacca potrà vestire di nerazzurro o se, invece, Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno concentrarsi su altri nomi di attaccanti. Quel che sembra certo è che il primo nome nella lista della dirigenza di viale della Liberazione è il suo e fino all'ultimo si proverà a trovare una quadra. Scamacca si è promesso all'Inter e i nerazzurri vogliono fortemente portarlo a Milano e farne il centravanti del futuro, adesso la palla passa alle due società per trovare l'accordo.