Mercato Inter: infiammò San Siro, un beniamino dei tifosi va in prestito

Secondo il sito di Tuttosport Yann Karamoh è vicinissimo al trasferimento al Parma. I ducali seguono da tempo il ragazzo, rientrato dal prestito annuale a Bordeaux dove ha avuto diverse vicissitudini, convinti che il classe '98 possa far esplodere in Emilia tutto il suo talento. Difficile prevedere una cessione a titolo definitvo, anche se ciò aiuterebbe l'Inter sulla strada delle plusvalenze per il 2020. Molto più probabile un prestito con obbligo di riscatto.

Karamoh ed il suo entourage hanno espresso il loro gradimento al Parma facilitando non poco le cose alla squadra di mercato nerazzurra.A Bordeaux il giovane francese ha messo insieme 20 presenze realizzando solo 3 gol ma, soprattutto, senza riuscire a convincere gli addetti ai lavori sia per le intemperanze disciplinari che per la scarsa continuità.