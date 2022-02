Mercato Inter, individuati i profili da sacrificare a giugno

Mercato Inter, la società ha individuato i profili da cedere per il tesoretto.

In viale della Liberazione, da qualche mese, stanno programmando il futuro in vista della prossima stagione, per cercare di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e puntare a migliorare quanto è stato fatto fino a questo momento non solo in Italia, ma anche in Europa. Ma per farlo, saranno necessarie alcune uscite per poter ricavare i soldi freschi da reinvestire sul mercato e poter arrivare agli obbiettivi che la dirigenza, con Beppe Marotta e Piero Ausilio in primis, si sono prefissati in vista della prossima estate.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, l'Inter avrebbe individuato i giocatori da sacrificare sul mercato, tra quelli attualmente in rosa e quelli in prestito, per arrivare ad una cifra cospicua. Sarebbero Roberto Gagliardini, Stefano Sensi, Eddie Salcedo e Samuele Mulattieri i quattro giocatori in uscita dal club nerazzurro: il primo sta trovando poco spazio con Simone Inzaghi in questa stagione e sembra essere finito fuori dai piani della squadra nerazzurra.

Gli ultimi tre sono attualmente in prestito alla Sampdoria, allo Spezia ed al Crotone e stanno facendo bene nelle rispettive avventure, tanto da aumentare il proprio valore di mercato. Vedremo se davvero la società riuscirà a piazzare questi esuberi, di sicuro qualche uscita sarà necessaria e i giocatori sopra menzionati sono tra quelli sacrificabili e tra quelli che non rientrano tra i piani dello staff tecnico e della dirigenza. Una rosa da rinforzare, sempre guardando con un occhio all'equilibrio di bilancio, secondo il diktat del presidente Steven Zhang.