di Redazione, pubblicato il: 21/07/2023

(Mercato Inter) C’era da aspettarselo. L’Arabia Saudita sembra intenzionata a proseguire nell’opera di depauperare il calcio italiano con l’Inter sempre nel mirino. La testata argentina TyCSport con il suo giornalista Cesar Luis Merlo riporta che gli agenti di Lautaro Martinez hanno ricevuto un’offerta faraonica per il loro assistito.

Sarebbero 240 i milioni di euro messi a disposizione del Toro argentino per i prossimi 4 anni. 60 milioni l’anno, 10 volte l’ingaggio che percepisce adesso dall’Inter, una cifra che farebbe vacillare chiunque ma per ora non il neo capitano nerazzurro. Lautaro infatti non ha dato alcun segnale di apertura alla trattativa.