Mercato Inter, in vista di giugno si lavora su tre nomi che militano in Serie A

A gennaio, viste le parole di Conte, sarà lecito aspettarsi qualche rinforzo, soprattutto a centrocampo. Tuttavia Marotta è già a lavoro per giugno, e stando alla Gazzetta dello Sport i nomi su cui ci si starebbe concentrando sono tre.

Si tratta di tre calciatori che militano in squadre di serie A. A centrocampo infatti è sempre vivo l'interesse per Milinkovic Savic, autentico pallino dell'amministratore delegato nerazzurro. Poi si cercherà anche di investire su giovani, meglio se italiani.

In questa ottica rientra sicuramente Tonali, per il quale sarà probabile un'asta. Mentre in attacco il sogno è sempre Federico Chiesa. E' lui la seconda punta che vuole Conte per il suo 3-5-2.