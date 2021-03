Mercato Inter, in UK: Inter pronta al colpo internazionale

Il portale inglese FourFourTwo, parla del futuro del Kun Aguero, in scadenza di contratto a giugno 2021, su cui c'è la fila di squadre per poterselo portare a casa.

Secondo quanto è stato riportato, sull'attaccante argentino, in prima fila, ci sarebbero il Paris Saint Germain e il Barcellona dell'amico Lionel Messi. Ma non sono le sole. Anche in Italia ci sono interessi, soprattutto da parte dell'Inter che vorrebbe regalare a Conte una punta di straordinario livello.

Se l'affare andasse in porto, l'Inter avrebbe, infatti, un reparto avanzato dal potenziale enorme con Lukaku, Lautaro ed il Kun, in attesa di capire quello che sarà il futuro di Alexis Sanchez.