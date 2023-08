Mercato Inter, in Spagna si spenge il sogno di Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 08/08/2023

(Mercato Inter) Le notizie che arrivano dalla Spagna non faranno la felicità di mister Inzaghi. L’Atletico Madrid ha proposto ad Alvaro Morata il rinnovo del contratto fino al 2027. In poche parole il Cholo Simeone ha deciso di puntare ancora su di lui come compagno d’attacco di Griezmann, togliendolo in pratica dal mercato.

Morata era la prima richiesta di Inzaghi per la sostituzione di Lukaku. Operazione già di per sè complicata dalla clausola rescissoria di 21 milioni e dall’ingaggio della punta, peraltro anche fuori dalle agevolazioni del decreto crescita.

Gli obbiettivi dell’Inter per il reparto avanzato si riducono ancora di più. Balogun e Beto costano fior di quattrini e non offrono garanzie tecniche di esperienza e di personalità sufficienti. Diventano dunque ancora più importanti le capacità di Marotta e Ausilio di impostare trattative “fantasiose” ed efficaci per garantire qualità all’attacco nerazzurro e sostenibilità dei conti. Oppure uscire con un nome a sorpresa mai circolato in queste settimane. Visti i trascorsi dei due dirigenti non sarebbe una novità