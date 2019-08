Mercato Inter: in silenzio, sotto traccia, si lavora per il gran colpo a metà campo

In attesa dell’arrivo di Alexis Sanchez dato per certo mentre i legali lavorano agli ultimi dettagli del contratto, lo staff di mercato dell’Inter non smette di lavorare per rafforzare la squadra. Quello del “nino maravilla”, quando andrà in porto, avrà le caratteristiche quasi di un blitz per lasciare di stucco la Roma che aveva già trattato con lo United le condizioni economiche del trasferimento. Con l’arrivo di Sanchez Antonio Conte potrà contare su un attacco completo e di grande spessore tecnico.

Nel frattempo Marotta e Ausilio continuano a lavorare a fari spenti per il centrocampo nerazzurro. Sensi e Barella sono pedine importantissime ma lin quella zona nevralgica serve un quid di fisicità in più per affrontare alla pari i top club in campo nazionale ed europeo.

Il lavorio della squadra di mercato è stato instancabile anche in questa direzione nelle ultime settimane, da ora in poi si tratta di tirare le reti . E l’obbiettivo di Marotta è uno solo, inseguito già dai tempi della sua esperienza in bianconero, quel Milinkovic Savic per il quale lo scorso anno a giudizio di Lotito non bastavano 100 milioni ma che nell’anno di grazia 2019 potrebbe lasciare Roma per molto meno.

E’ quello che riporta oggi Libero: “Marotta tiene vivo il sogno Milinkovic-Savic. Per lui l’Inter può arrivare ad offrire 15 mln per il prestito oneroso e 60 mln per il diritto di riscatto”. La Lazio sarebbe in attesa dell’offerta formale dell’Inter, che potrebbe arrivare appena chiuso l’acquisto di Alexis Sanchez.