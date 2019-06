Mercato Inter, in settimana l'incontro per l'attaccante: la richiesta del club

Edin Dzeko potrebbe essere uno dei primi nuovi acquisti in casa Inter. Il club nerazzurro e l'attaccante avrebbero trovato un accordo da tempo. Ora, c'è da trovare l'intesa tra Inter e Roma.

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport nell'edizione delle 20.30 di Sky Sport 24, in settimana potrebbe esserci l'incontro tra i club. La Roma chiede 10/12 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante bosniaco. Così Emanuele Baiocchini: "Inter e Roma ne stanno parlando. Proposto triennale, ma Dzeko ha comunicato alla Roma che non rinnoverà".

Anche su Twitter, il giornalista di Sky Sport, ha twittato: "#Inter e #Roma probabile incontro in settimana per #Dzeko. Valutazione 10/12 milioni. Per l'attaccante bosniaco pronto un triennale in nerazzurro".