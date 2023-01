Mercato Inter, in scadenza tanti big. Ecco chi rinnova

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/01/2023

Mercato Inter, la situazione primaria è quella dei rinnovi.

Andato praticamente in archivio il caso Skriniar sul quale l’unico dilemma è il quando andrà al PSG, in casa nerazzurra sono molti i rinnovi da portare avanti.

Come riporta Sport Mediaset la dirigenza starebbe lavorando in pratica su tutti i fronti.

In dirittura d’arrivo c’è la situazione che riguarda Matteo Darmian. Dal suo arrivo all’Inter l’esterno è diventato una pedina importantissima e il suo rapporto di lavoro con i nerazzurri continuerà oltre la scadenza di giugno. Firmerà un rinnovo annuale con opzione per una seconda stagione. La modalità è identica a quella proposta a Edin Dzeko, anche lui in scadenza a giugno. Per il bosniaco c’è anche la richiesta di una diminuzione dell’ingaggio rispetto ai 5 milioni netti che guadagna ora. La trattativa è appena iniziata e dopo la chiusura del mercato invernale ci saranno altri incontri con l’agente dell’attaccante ex Roma. Punto di domanda invece sul futuro di Handanovic. Il capitano nerazzurro deve decidere se proseguire con l’attività sportiva o ritirarsi ed entrare nello staff tecnico di Inzaghi. Al momento questa seconda ipotesi sembra la più probabile. Mercato Inter, in chiusura Darmian. Dzeko ci pensa, mentre la società vuole blindare Bastoni e Calhanoglu.

In scadenza c’è anche un altro senatore della rosa come Danilo D’Ambrosio. Il difensore quest’anno sta trovando pochissimo spazio, ma è un elemento imprescindibile anche fuori dal rettangolo verde. Gli sarà proposto un contratto che Sport Mediaset ha definito low cost per un’altra stagione. Incerto anche il futuro di Stefan De Vrij. Con il contratto in scadenza a giugno, al giocatore è stato offerto il rinnovo, ma il suo agente Pastorello starebbe vagliando proposte da Premier League e Liga.