Mercato Inter: in queste ore succede di tutto. Da Conte a Barella

Mercato Inter: Antonio Conte vorrebbe portare Nicolò Barella al Manchester United.

Secondo quanto riportato da Sportsmole, il tecnico leccese potrebbe essere l'erede di Ole Gunner Solskjaer. La posizione del norvegese è molto in bilico soprattutto dopo la sconfitta rimediata in Premier League contro il Leicester.

Il calciatore nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 (ne parliamo qui) ma di dirigenti milanesi vorrebbero programmare a breve un incontro per prolungare il rapporto e garantirgli un adeguamento del contratto. Barella, giunto alla Pinetina proprio sotto strettissima richiesta di Conte, dovrebbe anche ricevere l'eredità della fascia da capitano se Samir Handanovic non dovesse decidere di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Il classe 1997 ha un valutazione di circa 50 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Liverpool e Paris Saint Germain. La sua volontà, però, è quella di continuare il suo progetto con la squadra di Simone Inzaghi ma il richiamo del tecnico che lo ha tanto voluto, e soprattutto migliorato, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Conte piacerebbe anche al Newcastle che nelle ultime ore ha comunicato di aver esonerato Steve Bruce. I Magpies, dopo l'arrivo del fondo Pif, avrebbero pensato proprio al tecnico salentino per costruire un progetto vincente. In questo articolo troverete anche le notizie su Pif e l'Inter.