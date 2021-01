Mercato Inter, in porta due nomi per il dopo Handanovic

In casa Inter si parla di calciomercato in vista per giugno, soprattutto in ottica portiere, visto che sembra che la società si stia muovendo per trovare un alter ego di Samir Handanovic.

Secondo quanto riporta nella sua edizione odierna Tuttosport, i due nomi favoriti per prendere il posto dello sloveno sono quelli di Alessio Cragno del Cagliari e di Juan Musso dell'Udinese, dal momento che lo stesso Ionut Radu non da le necessarie garanzie.

Porte girevoli in casa nerazzurra. Dopo nove anni, l'Inter è pronta ad avere un nuovo portiere titolare a difendere i suoi pali.