Mercato Inter, 'in fumo' la trattativa per un attaccante

L'Inter cerca una punta per la stagione appena iniziata che possa dare un'alternativa in più al nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, viste le non perfette condizioni della punta cilena, Alexis Sanchez che, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane in esclusiva, si è infortunato e non è in condizione per giocare almeno nell'immediato. Il giocatore sicuramente tenterà il recupero in vista della Sampdoria.

La società, pertanto, si starebbe guardando attorno e, uno dei nomi che è stato fatto nelle scorse settimane è quello dell'attaccante del Sassuolo, l'anno scorso in prestito al Genoa con il quale ha fatto molto bene, Gianluca Scamacca. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da parte del sito Calciomercato.com, il suo nome verrà depennato dalla lista, visto che il giocatore è molto vicino a vestire la maglia di un'altra squadra di Serie A che possa consentirgli di giocare con più continuità.

Infatti, il Cagliari starebbe per portare in Sardegna l'attaccante, prelevandolo in prestito pari ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a circa 26/27 milioni di euro. Sfuma quindi un obbiettivo che era nella lista dei giocatori giovani seguiti da parte dell'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Vedremo se ci sarà un altro calciatore giovane su cui i dirigenti di viale della Liberazione si vorranno fiondare per regalarlo ad Inzaghi.