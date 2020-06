Mercato Inter, in Europa è Skriniar-mania: rifiutate tutte le offerte

Milan Skriniar sembrerebbe essere l'oggetto del desiderio di molti club: il centrale slovacco dell'Inter piace in Inghilterra e in Spagna con le squadre più blasonate che da tempo si danno battaglia per aggiudicarsi l'ex Sampdoria. Purtroppo per loro arrivano brutte notizie da Appiano Gentile e da Viale della Liberazione: Il classe '95 non si muoverà da Milano, dopo che Conte ha dato a lui le chiavi della retroguardia e dopo che l'amministratore delegato Beppe Marotta ha ribadito il concetto che qualsiasi pezzo pregiato della rosa non partirà.



Nuova politica, o forse no, del club targato Suning: tenere le pedine fondamentali del mosaico tattico e comprare altri elementi che possano contribuire alla crescita della squadra. Dal derby City-United alla super sfida Barça-Real, ma dopo le dichiarazioni di Marotta i rumours sono stati subito scacciati con lo stopper interista ormai destinato a diventare una colonna dell'Inter che verrà. Skriniar ha conquistato il cuore dei tifosi: il difensore ha più volte manifestato in passato di non voler lasciare l'Inter dichiarando tutto il suo amore per i colori nerazzurri.



Le voci sono state rispedite al mittente complice anche l'exploit di Bastoni che ha spostato lo slovacco a destra facendo ottenere al gruppo risultati importanti sul rettangolo verde. Difficile quindi che l'Inter voglia privarsi di Skriniar: per convincere Ausilio e Marotta ci vorrebbero almeno 60-70 milioni, ma al momento nessuna proposta si è rivelata soddisfacente. I nerazzurri trattengono i loro gioielli: nessuna propensione a cedere i big, anzi comprarne altri per provare a fare il salto di qualità. E questo discorso si applica più che mai a Skriniar. A riportarlo è il noto portale Calciomercato.com.