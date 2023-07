Mercato Inter, in difesa si lavora su due obiettivi. La situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/07/2023

Mercato Inter in pieno fermento. La dirigenza vuole consegnare la rosa completa a Inzaghi per l’inizio del ritiro estivo.

Per quanto riguarda la difesa, dopo le uscite di Skriniar e D’Ambrosio, è praticamente certo l’arrivo del tedesco Bisseck, ma non basta.

Secondo quanto riporta La gazzetta dello Sport, sono due i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio: Merih Demiral e Trevoh Chalobah.

La dirigenza si deve muovere in pratica senza poter mettere mano al portafoglio per riempire la casella destinata al sesto difensore. Entrambi erano già stati seguiti la scorsa estate, ma ora le condizioni sembrano molto diverse rispetto a 12 mesi fa.

Mercato Inter, per la difesa si andrà su uno tra Demiral e Chalobah. Il primo è ai margini dell’Atalanta, il secondo potrebbe lasciare Londra.

Demiral, che lo scorso anno era stato riscattato dagli orobici per 21 milioni dalla Juventus, al momento appare ai margini del progetto tecnico di Gasperini che lo ha schierato titolare l’ultima volta il 4 marzo. L’Atalanta è disposta ad aprire al prestito per il giocatore turco, ma richiede l’obbligo di riscatto, formula non gradita dall’Inter.

Per quanto riguarda invece Chalobah è cambiato tutto il mondo Chelsea nell’ultima stagione. Stagione che è stata disastrosa per i londinesi dopo aver speso 600 milioni di euro nello scorso mercato. Quest’anno sarà rivoluzione. In tal senso il 24enne della Sierra Leone potrebbe essere sacrificato al nuovo corso targato Pochettino. L’Inter lo accoglierebbe a braccia aperte, fermo restando il diktat del non spendere.