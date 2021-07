Mercato Inter: 'In caso di cessione di Lautaro, ecco il sostituto'

Mercato Inter: "Le difficoltà nella trattativa del rinnovo per Lautaro portare all'addio dell'attaccante argentino. In caso di cessione nella lista dei possibili eredi c'è Correa". È la notizia rilanciata, nelle scorse ore, dalla redazione di Sky Sport.

"Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da scrivere - conferma il sito internet della Tv - L'attaccante argentino, che nei prossimi giorni sarà a disposizione di Simone Inzaghi per preparare la nuova stagione, ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2023. La trattativa per il rinnovo, però, non decolla e l'accordo non c'è. Difficoltà che potrebbero anche portare all'addio: la cessione, infatti, non è da escludere qualora dovesse arrivare un'offerta importante, anche per evitare svalutazioni del giocatore con un contratto più vicino alla scadenza. Ad oggi non c'è stata alcuna trattativa, ma solo un sondaggio da parte dell'Arsenal, senza ulteriori approfondimenti".

Secondo Sky Sport quindi "l'Inter sta valutando anche delle alternative in caso di partenza dell'attaccante argentino. Il sostituto potrebbe essere un connazionale visto che piace molto Joaquin Correa, giocatore che Simone Inzaghi conosce bene avendolo allenato alla Lazio. Correa è in uscita dal club biancoceleste ed è un nome che l'Inter tiene caldo nel caso in cui dovesse partire la caccia all'erede di Lautaro". Non resta dunque che attendere per capire quale sarà il futuro dell'attaccante argentino.