Mercato Inter, in avanti spunta una vecchia fiamma

Mercato Inter, i nerazzurri si fiondano su Edinson Cavani.

L'attaccante del Manchester United è in scadenza di contratto il prossimo giugno con i Red Devils, ed è per questo che, dopo una buona stagione in Inghilterra, si starebbe guardando attorno alla ricerca di una nuova destinazione per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Daily Mail, infatti, il centravanti uruguayano, sarebbe cercato da tantissime società europee e non per la prossima stagione, e tra queste ci sarebbe anche l'Inter.

Sì, perchè a quanto pare Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno intenzione di rimpolpare il reparto offensivo nerazzurro con un giocatore giovane da far crescere e con uno più esperto a fare da chioccia e che possa dare ancora un grande contributo sia in campionato che nelle altre competizioni. Per questo il profilo di Cavani, già cercato numerose volte in passato, è considerato perfetto in viale della Liberazione, soprattutto perchè il giocatore pare essere ancora fisicamente integro.

Suggestioni o forse qualcosa di più, ma di sicuro il nome di Cavani piace da tempo alla dirigenza interista e la possibilità di poterlo prelevare a parametro zero fa sicuramente gola. Ma quello dell'ex Napoli, non è il solo nome per il reparto avanzato della prossima stagione: infatti, in cima alla lista dei desideri ci sarebbero anche i nomi di Gialuca Scamacca del Sassuolo, con cui ci sarebbero dei discorsi in divenire con la società neroverde, ma stuzzica molto anche il profilo di Jonathan David del Lille, che quest'anno sta dimostrando di avere nelle corde grandissime qualità di finalizzazione e di ricerca della profondità.