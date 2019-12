Mercato Inter, in attacco tutto ruota attorno ad un nome

Nel mercato che si aprirà tra qualche giorno la priorità dell'Inter sarà quella del centrocampista da regalare ad Antonio Conte per rinforzare un reparto numericamente troppo corto per reggere il confronto con la Juventus. Per questo tutte le attenzioni sono al momento concentrate sul possibile arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona.

Nonostante il recupero di Alexis Sanchez, che nel primo allenamento post natalizio è rientrato in gruppo, anche il reparto avanzato potrebbe vedere qualche inserimento. In questo caso tutto ruota attorno ad un nome, quello di Matteo Politano. L'ex Sassuolo non trova spazio nelle rotazioni di Conte per il ruolo di seconda punta ed è candidato a lasciare i colori nerazzurri per altra destinazione.

Cosa non semplicissima, vista la valutazione di non meno di 25 milioni fatta da Marotta e dallo staff di mercato nerazzurro. Al momento resta solo la possibilità di inserire Politano in una operazione di scambio, come ipotizzato nelle ultime ore da più fonti con il Napoli che potrebbe mettere sul piatto Ghoulam.

Il laterale franco algerino potrebbe essere un nome di grande interesse in casa nerazzurra, soprattutto se il Chelsea opponesse richieste impossibili per Marcos Alonso. Un'operazione che tuttavia non convince fino in fondo Tancredi Palmeri che nel pomeriggio ha detto la sua al riguardo: "Nello scambio Ghoulam-Politano forse l’Inter ci guadagna in valutazione tecnica, ma il Napoli ci guadagna in valutazione economica".