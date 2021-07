Mercato Inter, in attacco il nome nuovo viene dal Real Madrid

L'Inter è alla ricerca di una punta per la prossima stagione, in modo da regalare a Simone Inzaghi un reparto avanzato di tutto rispetto per provare a ripetersi in campionato e a fare molto meglio in Champions League.

Per questo, secondo quanto riportato dal sito Stop&go.com, l'Inter starebbe guardando agli sviluppi in casa Real Madrid. Infatti, la squadra spagnola, ha bisogno di cedere molti giocatori, vista la rosa ampia e vista anche la necessità di dover abbassare il monte ingaggi.

Ecco che i dirigenti di viale della Liberazione starebbero pensando al nome dell'attaccante belga Eden Hazard, che pare essere finito fuori dai radar di Carlo Ancelotti, dopo le ultime stagioni molto più che deludenti.