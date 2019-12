Mercato Inter, in arrivo novità sulla trattativa per Vidal

Antonio Conte vuole tornare ad allenare Arturo Vidal. Questa la notizia riportata da Tuttosport questa mattina. Il quotidiano torinese ha sottolineato come la trattativa sia in questo momento molto difficile, ma potrebbero esserci comunque novità a breve.

Il Barcellona infatti vorrebbe cedere il giocatore solo per ottenere una plusvalenza. Questo non solo per ragione di ordine economico, ma anche a fronte del fatto che Valverde reputa importante il centrocampista cileno, essendo la prima alternativa sulla mediana.

l'Inter conta di fare leva sul malcontento di Vidal, che sta trovando poco spazio e vorrebbe tornare da Conte. In questo senso Felicevich, scrive Tuttosport, dovrebbe incontrare la dirigenza dopo la sfida con il Real Madrid per provare a far partire il suo assistito in prestito.