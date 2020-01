Mercato Inter - Importanti dichiarazioni dell'all. Lokomotiv su Joao Mario

Il tecnico della Lokomotiv Mosca, Yuri Semin, ha parlato del futuro di Joao Mario. Il centrocampista portoghese si è integrato molto bene in Russia ed ha tutte la carte in regola per poter diventare protagonista assoluto con la maglia della Lokomotiv. La pensa così anche l'allenatore, intenzionato a non perdere il portoghese:

“E’ un giocatore di livello alto, calciatori come lui dovrebbero essere sempre presenti in squadra. Ne ho parlato con i dirigenti riguardo il riscatto, è tutto legato alle nostre capacità finanziarie: tratteremo con l’Inter se potremo. Se ci dovesse essere un accordo tra le parti, Joao resterà qui”.