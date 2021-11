Mercato Inter, il vicepres. del River toglie Alvarez dal mercato: la situazione

Mercato Inter: il vicepresidente del River Plate allontana Julian Alvarez.

La seconda carica della società argentina, Jorge Brito, è stato interpellato da parte del quotidiano Olè, proprio per parlare del giovane attaccante classe 2000 di proprietà dei Millionarios, che in questa stagione sta facendo davvero benissimo tra gol e assist, attirando su di sé gli occhi di tantissime società di tutta Europa, tra cui anche l’Inter che sta pensando a lui nell’eventualità di una partenza di Alexis Sanchez nel corso del mercato di gennaio, dopo le voci che vorrebbero un suo ritorno in Spagna a Barcellona o Atletico Madrid – leggi qui la notizia completa.

Jorge Brito ha allontanato con forza le voci di una partenza del proprio attaccante, dicendo che è vero che la scadenza al 31 dicembre del 2022 non mette per niente al sicuro il giocatore, ma è altrettanto vero che, come peraltro anticipato qualche giorno fa – leggi qui la notizia -, è stato proposto il rinnovo di contratto per evitare non solo di perderlo a zero, ma per poter riuscire a monetizzare quanto il più possibile.

Non solo, ma stando alle parole del vicepresidente del River Plate, l’obiettivo è soprattutto quello di attendere il mondiale, momento in cui la stellina argentina potrebbe essere grande protagonista con la maglia dell’albiceleste, visto che è stato individuato, dalla critica del proprio paese, come il futuro numero nove della propria nazionale. Vedremo se, di fatto, le trattative per il rinnovo andranno a buon fine oppure se una big riuscirà a strapparlo prima.