Mercato Inter, il vice Lukaku potrebbe venire dalla Serie A

Per la prossima stagione, l'Inter, è alla ricerca di una punta di peso che possa fare da vice-Lukaku e possa garantire un buon numero di gol. Il nome potrebbe venire proprio dalla Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti nerazzurri, sarebbero alla ricerca di Gianluca Scamacca, attaccante quest'anno in prestito al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, che tanto bene sta facendo in questa stagione ed il cui prezzo si aggira intorno ai 25-30 milioni, anche se la valutazione è ancora tutta da vedere visto l'Europeo Under 21.

Sul giocatore, però. la concorrenza non manca, soprattutto Juventus e Milan sono interessate a lui per il ruolo di vice-Morata e come sostituto di Zlatan Ibrahimovic.