Mercato Inter, il vice Lukaku potrebbe arrivare dal Napoli! I dettagli

Arrivano importanti novità sul mercato dell'Inter, che è ancora alla ricerca di un vice Lukaku con il quale completare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome in questione arriverebbe direttamente dalla Serie A, nello specifico dal Napoli.

Sembra ormai certo infatti che Arkadiusz Milik lascerà il club partenopeo nella prossima finestra di mercato, dopo essere finito ai margini della rosa in seguito al rifiuto di lasciare il Napoli in estate. L'attaccante polacco cerca una nuova sistemazione, soprattutto per non perdere il treno degli Europei, e sa bene che senza giocare la convocazione per lui è esclusa.

L'Inter, secondo il quotidiano romano, potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciarsi e consentirebbe ai nerazzurri di avere finalmente un'alternativa di livello a Lukaku. Sul giocatore però si registra anche la concorrenza interna di Roma e Fiorentina, e quella inglese del Tottenham.