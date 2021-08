Mercato Inter, il vice Dzeko può arrivare a parametro zero: la situazione

Nonostante le dichiarazioni di Beppe Marotta, il mercato in entrata dell’Inter potrebbe non essersi ancora chiuso. I nerazzurri, infatti, potrebbero piazzare un ultimo colpo last minute in attacco.

Simone Inzaghi avrebbe richiesto alla società un vice Dzeko e Beppe Marotta si starebbe guardando intorno alla ricerca di possibili occasioni. Non è da escludere che l'amministratore delegato nerazzurro possa pescare dai parametri zero. Secondo quanto riportato dal portale Tuttoudinese.it, i nerazzurri potrebbero acquistare Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, attualmente svincolato dopo la non esaltante esperienza all’Udinese( un solo gol in 14 presenze) avrebbe voglia di riscattarsi e sarebbe alla ricerca di un nuovo club.

Il classe ‘85, riporta il sito, si sarebbe proposto all'Inter, rendendosi disponibile a ricoprire il ruolo di quinta punta del reparto. Resta ora da capire se l'Inter sarà disposta a prenderlo e puntare su di lui. Sono attese novità sulla situazione nei prossimi giorni. L’attaccante, dato che è svincolato, potrebbe essere tesserato anche dopo il 31 agosto.