Mercato Inter, il vice-Brozovic potrebbe arrivare da Verona

Mercato Inter, i nerazzurri puntano al giovane Ilic del Verona.

Il centrocampista della squadra di Igor Tudor, classe 2001, si sta dimostrando un talento dalle grandi qualità, grazie al suo sinistro molto delicato, abbinato ad una grande capacità di fare regia in mezzo, ma anche una ottima struttura fisica che gli consente di fare da frangiflutti per gli attacchi avversari. Per questo, tante squadre di Serie A hanno iniziato a chiedere informazioni su di lui per rinforzare la propria metà campo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb, infatti, l'Inter si sarebbe interessata a lui, dal momento che, oramai da tempo, da viale della Liberazione sono alla ricerca di un giocatore che possa fungere da vice-Brozovic, ma che possa anche essere un elemento da far crescere e che sia già pronto per il presente. Il Verona ha fissato il prezzo del cartellino del ragazzo a 20 milioni di euro e su di lui ci sarebbero anche gli occhi sia del Napoli che del Milan, in cerca di un centrocampista giovane.

Vedremo cosa accadrà sul giovane talento croato, di sicuro la società del presidente Setti è pronta a cederlo, ma ha voglia di monetizzare quanto più possibile, e non è difficile immaginare che nei prossimi giorni potranno esserci i primi contatti decisi in modo da anticipare la concorrenza ed evitare di partecipare ad aste che, soprattutto in un periodo di contrazione economica, non farebbero bene a nessuna delle due squadre. L'Inter è interessata, ma la concorrenza è agguerrita, per un giocatore che sta dimostrando di avere un futuro assicurato.