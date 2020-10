Mercato Inter, il Tottenham non molla Skriniar: pronto l’assalto a gennaio

Il Tottenham sembrerebbe intenzionato a fare un nuovo tentativo per Milan Skriniar nella sessione di mercato invernale. Gli Spurs avrebbero provato ad acquistarlo anche in estate ma l’affare sfumò a causa della richiesta economica da oltre 50 milioni di euro fatta dai nerazzurri. Gli Spurs erano arrivato ad offrire massimo 35 milioni di euro più bonus.

Lo slovacco sarebbe sempre il nome in cima alla lista di Jose Mourinho per rinforzare la difesa e la dirigenza del club londinese sarebbe pronta ad accontentarlo. In nerazzurro ha mostrato qualche difficoltà di adattamento nella difesa a tre utilizzata da Antonio Conte e non sarebbe più ritenuto incedibile.

Secondo quanto riportato da TalkSport.com, il Tottenham potrebbe affondare il colpo decisivo a gennaio per Milan Skriniar, ma soltanto se i nerazzurri dovessero abbassare le loro pretese. Il futuro dello slovacco sarebbe sempre incerto e se nei prossimi mesi non dovesse riuscire a giocare con continuità potrebbe partire subito