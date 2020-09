Mercato Inter, il Tottenham lascia Skriniar? Obiettivo in casa Chelsea

Milan Skriniar è un obiettivo di mercato del Tottenham. Il difensore dell'Inter è nella lista di Josè Mourinho, alla ricerca del rinforzo giusto in difesa. Una trattativa con l'Inter che non trova la fumata bianca. I nerazzurri chiedono 60 milioni di euro per Skriniar, mentre il Tottenham offre la metà.

Dall'Inghilterra arriva una notizia che potrebbe portare alla permanenza di Skriniar all'Inter. Il giornalista Lyall Thomas di Sky Sports UK ha riportato la notizia che il Tottenham è interessato ad Antonio Rudiger del Chelsea.

Cambia l'obiettivo di Mourinho? Tentativo di mettere pressione all'Inter? Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più.