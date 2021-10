Mercato Inter, il Tottenham ha proposto un centrocampista per gennaio

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e la dirigenza di Via della Liberazione non smette di lavorare nemmeno a stagione in corso.

L'Amministratore Delegato dell'Area Sport Giuseppe Marotta nel pre-partita di ieri sera contro il Sassuolo ha fatto il punto sui rinnovi "più urgenti" da formalizzare (trovi le sue parole qui), ma al contempo a Milano si è consapevoli che nella sessione di mercato invernale servirà puntellare la rosa per permettere a Simone Inzaghi di poter lottare fino alla fine per lo scudetto senza trascurare Coppa Italia e (si spera) Champions League.

Stando a quanto riferito dalla redazione di calciomercato.com, il nuovo Direttore Sportivo del Tottenham, Fabio Paratici, avrebbe proposto all'Inter il cartellino di Harry Winks, centrocampista classe 1996 che piace anche alla Roma di Josè Mourinho. Il cartellino dell'inglese ad oggi è valutato circa 20 milioni di euro, una cifra al momento giudicata esagerata ma che potrebbe essere soggetta ad un ribasso.

Lo Special One dal canto suo stima parecchio Winks, giocatore che al nuovo White Hart Lane sotto la sua gestione ha reso parecchio e che riabbraccerebbe volentieri. In orbita Inter però è giusta fare una precisazione: Marotta segue con attenzione anche il profilo di Donny Van De Beek, giocatore già sondato in passato che non sta vivendo un ottimo momento al Manchester United e che si trasferirebbe in Italia più che volentieri (in questo articolo si spiegano i motivi per cui l'olandese potrebbe essere un nome caldo per gennaio e in che modo Simone Inzaghi potrebbe decidere di utilizzarlo).