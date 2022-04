Mercato Inter, il Torino ha il sostituto di Bremer: via libera per Marotta?

Mercato Inter, il Torino ha già trovato il sostituto di Bremer.

La società granata, così come tante di Serie A, sta programmando il proprio mercato in vista della prossima stagione di Serie A, ma prima di poter fare degli acquisti, ha bisogno di cedere ed è per questo che, il primo nome in cima alla lista e pronto a partire è quello del difensore brasiliano Gleison Bremer, giocatore che ha deciso di lasciare la squadra piemontese per provare a fare il grande salto in una big, con l'Inter che, nelle ultime settimane, è data come la squadra in vantaggio sul giocatore.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, addirittura, il ds del Torino, Vagnati, e il tecnico Ivan Juric, dopo aver perso Gatti del Frosinone nel mercato di gennaio, hanno trovato il nome buono per la difesa, ovvero il milanista Mattia Caldara, oggi in prestito al Venezia. Che questa possa essere la conferma definitiva che Bremer sarà un giocatore dell'Inter nella prossima stagione? E' presto per dirlo, ma di sicuro, dal lato dei nerazzurri, il difensore è la priorità per il pacchetto arretrato soprattutto se dovesse andar via Stefan de Vrij.

Vedremo come si concluderà questa vicenda, di sicuro, però, il futuro è adesso e si chiama Juventus, visto lo scontro al vertice dell'Allianz Stadium che potrebbe ridefinire le squadre che saranno il lotta per lo scudetto di questa stagione. L'Inter non può sbagliare e Simone Inzaghi lo sa bene, anche per scongiurare altre voci che lo vorrebbero lontano dalla panchina nerazzurra nella prossima stagione. Una sfida decisiva che dirà se l'Inter sarà ancora in corsa per lo scudetto o meno.