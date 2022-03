Mercato Inter, il Torino ha chiare le contropartite per Bremer

Mercato Inter, i nerazzurri cercano le contropartite per Gleison Bremer.

Il difensore del Torino, nella scorsa giornata di campionato, è stato il grande protagonista proprio nella partita contro la squadra nerazzurra in cui è stato autore anche del gol del momentaneo vantaggio. Ma a colpire, del giocatore, sono state le prestazioni da difensore di altissimo livello che hanno colpito tantissime società europee di grande livello, tra cui anche l'Inter che, infatti, è andata con decisione su di lui ed è pronta a trovare una formula che possa essere adatta sia per sè che per la società granata.

Secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, infatti, la società di Urbano Cairo sarebbe interessata a due giocatori dell'Inter visto che, l'attuale portiere granata, Vanja Milinkovic-Savic, non ha mai convinto del tutto e che il tecnico Ivan Juric perderà un giocatore come il Gallo Belotti che andrà via a zero. Dunque, l'esigenza di coprire due ruoli, spinge il ds dei piemontesi Vagnati è pronto a chiedere a Beppe Marotta e Piero Ausilio due giocatori in uscita come Andrea Pinamonti e Andrei Radu.

Il primo, si trova attualmente in prestito all'Empoli ed è il capocannoniere della squadra di Andreazzoli, mentre il secondo sta trovando la porta completamente chiusa quanto a impiego in campo - è sceso in campo solo in una partita di Coppa Italia contro l'Empoli - e ha deciso di cambiare aria nel corso di questa estate. Vedremo se saranno le soluzioni giuste e, soprattutto, se saranno inseriti nella trattativa che potrebbe portare Gleison Bremer in maglia nerazzurra per la prossima stagione.